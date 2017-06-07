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В Подмосковье за загрязнение Клязьмы оштрафован производитель соков «Rich» и «Добрый»

В Подмосковье за загрязнение Клязьмы оштрафован производитель соков «Rich» и «Добрый»

В Подмосковье привлечено к административной ответственности акционерное общество «Мулон», которое является эксплуатантом завода по производству фруктовых напитков и соков торговых марок «Добрый» и «Rich», расположенного в Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Как оказалось, не имея на то соответствующих разрешительных документов, предприятие осуществляло сбросы в реку Клязьму. Кроме того, действие решения о предоставлении предприятию в пользование водного объекта истекло еще в апреле этого года.

В ведомстве отмечают, что АО «Мулон» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, руководству предприятия внесено предписание в кратчайшие сроки устранить нарушение.

Москва, Алексей Васильев

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