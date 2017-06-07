Мировые цены на нефть рухнули до $48 за баррель: рубль резко ослаб

Сегодня во второй половине дня мировые цены на нефть продемонстрировали резкое падение после сообщений о росте запасов сырья и топлива в США. Котировки «черного золота» марки Brent обвалились почти на 4% до $48,23 за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 4,7% до $46 за баррель.

Поводом для активного падения котировок стали официальные данные о росте запасов «черного золота» в США. Американское Минэнерго сообщило, что на минувшей неделе запасы нефти увеличились на 3,3 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста на 3,4 млн баррелей. В то же время товарные запасы бензина выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов – на 4,35 млн баррелей, что свидетельствует о переизбытке энергоресурсов на рынке.

Обвал нефтяных цен повлек за собой резкое ослабление отечественной валюты. На торгах на Московской бирже курс доллара взлетел выше 57 рублей, евро стал дороже 64.

По данным на 17:50 мск, «американец» продавался по 57,03 рубля, «европеец» – по 64,26 рубля.

Стоит отметить, что официальный курс доллара завтра, 8 июня, составит 56,5878 рубля, евро – 63,7179.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 07.06.17

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