Подмосковье реформируется: ликвидированы ещё несколько районов

Сегодня Московская областная дума приняла законы, согласно которым Истра, Наро-Фоминск и Ступино и Чехов будут отнесены к категории городам областного подчинения, а соотвествующие районы ликвидированы. Также был одобрен законопроект об упразднении Коломенского района.

В сообщении регионального парламента подчеркивается, что процессы преобразования муниципалитетов преследуют цель повышения эффективности решения актуальных вопросов местного значения, мобилизации для этого кадровых ресурсов, сокращения сроков выработки и реализации управленческих решений, обеспечения оперативность реакции власти на потребности жителей.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области Александр Костомаров, только от преобразований Истринского района, где ранее был сформирован городской округ, благодаря сокращению управленческого аппарата ежегодно будет высвобождаться порядка 300 млн рублей, и существенная часть этих средств будет направлена на строительство школ.

Между тем, такая муниципальная реформа вызывала жесткий протест местных руководителей. Как сообщал «Новый День», в марте почти 150 глав подмосковных муниципалитетов и депутатов местных советов выступили единым фронтом, подписав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы, депутаты и главы городских округов, муниципальных районов, сельских и городских поселений Московской области выражаем недоверие губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и ходатайствуем перед Вами о принятии кадрового решения», – подчеркивалось в обращении к главе государства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.17

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