Пятница, 9 июня 2017, 15:17 мск

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В Подмосковье строители засыпали русло реки Донинки

В Подмосковье строители засыпали русло реки Донинки
Фото mep.mosreg.ru

Министерство экологии и природопользования Московской области инициировало административное расследование по факту частичного перекрытия русла реки Донинки неподалеку от деревни Поповка в Раменском районе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ведомства.

Первоначально от жителей деревни Поповка поступила жалоба, что в реку сбрасывается большое количество грунта. Во время проведенной инспекторами эконадзора проверки было выявлено, что русло изменено в связи с частичным его перекрытием, а рядом ведется строительство коттеджного поселка.

На данный момент сотрудники ведомства пытаются установить личность владельца земельного участка, на котором ведется строительство коттеджей, и арендатора.

Москва, Алексей Васильев

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