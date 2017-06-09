В подмосковном поселке ввели режим ЧС из-за аварийного газопровода

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в поселке Радовицкий в подмосковной Шатурн. Причина такого решения связана с изношенным газопроводом, в результате чего местные жители остались без «голубого топлива». Об этом сообщил глава Шатуры Андрей Келлер.

По его словам, об износе труб было известно и ранее, но никто не мог предположить, что они превратились почти в труху, передает РИАМО.

Предполагается, что режим ЧС позволит немедленно приступить к работам по замене газораспределительных сетей за счет средств Фонда капитального ремонта.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 09.06.17

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