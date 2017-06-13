В Подмосковье вернулись черные аисты: впервые за 100 лет

В Подмосковье вновь начали гнездиться черные аисты, которые покинули регион почти 100 лет назад в связи с высокой населенностью территорий людьми. Об этом сообщил орнитолог, эколог и экс-президент Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

По его словам, возвращение черных аистов в Подмосковье связано с увеличением их численности в соседних областях, а также с установлением в Московской области благоприятных природных условий для гнездования этих особей, передает РИАМО.

Между тем эколог подчеркнул, что птицы могут вновь покинуть места своего нынешнего гнездования из-за повышенного интереса людей к ним.

Черный аист – скрытная птица. В отличие от белого аиста, строящего гнезда вблизи поселений, он выбирает для гнездования глухие участки леса, чаще всего, окруженные озерами или болотами. Как правило, эта птица гнездится раз в год, в кронах старых деревьев, на высоте до 20 метров. Кладку, которая может составить от четырех до семи яиц, оба родителя высиживают вместе.

Москва, Светлана Антонова

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