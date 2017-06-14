В декабре России грозит «русский майдан»: Навального поддерживает одна из «башен» Кремля

Нынешнее развитие событий в России после беспорядков на Тверской улице в Москве, которые были спровоцированы скандальным политиком Алексеем Навальным, сходны с ситуацией на Украине перед президентскими выборами 2004 года накануне «оранжевой революции». Как опасаются эксперты, выступавшие на площадке дискуссионного клуба WTF, российский Майдан может случиться несколько раньше выборов главы российского государства – уже в конце декабря 2017 года.

Политтехнолог и политик Андрей Богданов считает, сейчас очевидны три фактора, которые свидетельствуют о том, что Навальный планирует разыграть сценарий Майдана уже в ближайшие полгода.

«Навальный на 100% знает, что по закону он выдвигаться в президенты не может – это первый факт. Навальный официально в конце прошлого года выдвинулся в президенты РФ и повсеместно во всех городах открывает штабы кандидата в президенты Навального-2018. Навальный с начала года призывает по максимуму ходить на все митинги, желательно несанкционированные – если они даже санкционированные, он их быстро переделывает в несанкционированные», – обратил внимание Богданов.

С его точки зрения, к началу декабря текущего года будет собрано около 2-3 млн подписей «за» выдвижение Навального в президенты РФ, которые затем будут переданы в Центральную избирательную комиссию.

«Если власть в декабре говорит, что ничего пересматривать не будет, тогда к ЦИКу подойдут те же 50-100 тысяч уже закаленных теми митингами, которые сейчас прошли, бойцов, и власти нужно будет что-то ответить. К тому времени уже и покрышки будут и так далее», – прогнозирует Богданов.

По его оценке, в этой ситуации власть должна будет изменить часть закона о выборах, или простить Навальному его уголовный срок, или предпринять другие действия, чтобы зарегистрировать его кандидатом в президенты РФ.

Как считает Богданов, при таком сценарии следующие три месяца до выборов по центральным каналам России через агитацию Навального будет идти призыв выходить на улицу в ночь подсчета голосов. В этом случае «Майдан переносится на три с половиной месяца чуть-чуть вперед».

Эксперт также отметил, что во избежание беспорядков Кремлю необходимо принять «достойное решение» и, используя уголовные сроки, которые уже есть у Навального, присудить ему 7 лет лишения свободы. «Чем раньше, тем лучше, чтобы он не мог выдвигаться в кандидаты в президенты даже в 2024 году», – добавил он.

По мнению Богданова, каким бы ни было развитие событий, становится все более очевидным то, что за Навальным стоит «одна из башен Кремля».

«Я считаю, что на сегодняшний день есть определенный раскол в элитах России, и одна из «башен» элиты эту карту разыгрывает. Очевидно, что за ним кто-то стоит не из Запада, потому что если бы деньги были с Запада, их бы уже отследили, все мы это прекрасно понимаем» – подчеркнул политтехнолог.

При этом он отметил, что из тех фактов, которые сейчас известны о Навальном, не хватает, чтобы сказать, кому именно он выгоден.

Впрочем, как полагает политолог Дмитрий Орлов, беспорядки, которые были спровоцированы в день России на Тверской улице в Москве, показали, что Навальный уже проиграл свою битву с Кремлем, так как разбил свою электоральную базу на тех, кто готов к силовому противостоянию и тех, кто оценил его действия как провокационные.

«Он отказался от наращивания нормального протестного потенциала. Теперь ему придется каждый раз (при организации нового митинга) оправдываться и говорить, что в этот раз все пройдет нормально», – считает Орлов.

Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Путоремский в этой связи отметил, что наилучшим исходом могло бы стать то, что если бы конечной целью Навального было создание новой партии.

«Лучший исход – если Навальный играет в партию. Партия системна – это понятные правила, мы знаем, как с этим работать и что с этим делать», – отметил Потуремский.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.06.17

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