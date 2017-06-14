Задержания противников реновации продолжаются: в ОВД «Тверское» – уже 14 человек

Число задержанных на акции против закона реновации около здания Государственной Думы возросло до 14 человек. Об этом сообщил в своем твиттере лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который вместе с остальными доставлен в ОВД «Тверское».

«Акция против собянинской «реновации» продолжается в ОВД Тверское, – пишет политик. – Нас уже 14 человек».

При этом Митрохин опубликовал фото, где один из задержанных прямо в ОВД развернул плакат: 1917-2017. Экспроприация, коллективизация, приватизация. Реновация – снос! Сколько можно?!»

По словам лидера московского «Яблока», в сегодняшней акции участвовали и обманутые дольщики, которые «не преминули намекнуть: если у города столько денег, то не грех бы и им помочь».

Напомним, Митрохина дважды арестовывали у входа в Госдуму 9 июня во время подобной акции против реновации. Митрохин заявил, что считает свое задержание незаконным, так как «одиночный пикет не требует уведомления».

Сегодня нижняя палата парламента будет рассматривать законопроект о реновации в окончательном третьем чтении.

Москва, Ольга Ветрова

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