В Подмосковье решили ввести штрафы за купание в запрещенных местах

Власти Московской области начали проработку идеи введения штрафов за купание в неположенных местах. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин. По его словам, было дано соответствующее поручение губернатора.

«Надеюсь, что в этом году необходимые изменения будут внесены, и за купание в неположенных местах будут штрафовать», – сказал Полетыкин на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева со своей стороны добавила, что штраф не превысит 5 тысяч рублей.

Ранее зампред подмосковного правительства Дмитрий Пестов сообщал, что за последние годы все несчастные случаи с летальным исходом на водоёмах Подмосковья произошли именно в тех местах, где купание запрещено.

В настоящее время штраф за купание в неположенных местах в Подмосковье отсутствует. При принятии изменений право штрафовать могут получить полиция или Госадмтехнадзор, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.06.17

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