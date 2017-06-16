Покупателей «Биллы» в Люберцах замучил запах канализации

Ужасный запах канализации накануне врасплох заставал всех покупателей, пришедших в супермаркет сети «Билла», расположенный на Октябрьском проспекте, в самом центре подмосковных Люберец, передает портал «ИнфоЛюберцы» со ссылкой на очевидцев.

Как рассказала одна из кассиров супермаркета, работать в таких условиях тоже было невыносимо – вслед за вонью пришли головная боль и тошнота. В то же время покупатели старались проводить в магазине минимум времениПо словам женщины, днем ранее ситуация была еще хуже.

По некоторым данным, неприятный запах присутствует в супермаркете давно, практически став его «фишкой».

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.06.17

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