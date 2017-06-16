В заброшенной подмосковной гостинице найдена истощенная пара львов

В Подмосковье сотрудники органов правопорядка совместно с зоологами сумели спасти пару истощенных африканских львов, которые были найдены в заброшенной гостинице. Хозяин оставил самца и самку африканских львов погибать в клетках, передает НТВ.

Один из подмосковных бизнесменов для привлечения клиентов в свою базу отдыха купил диких хищников на черном рынке. Позднее у мужчины возникли проблемы с законом, в результате чего он принял решение бежать из России в Индию, животных на произвол судьбы.

Первыми о львах в заброшенном здании узнали дети, которые пробрались на закрытую территорию. Они сразу же сообщили об этом волонтерам. Прибывшие к месту происшествия спасатели нашли возле клетки с животными остатки пищи, брошенной случайными прохожими.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.06.17

«Лет ми спик фром май харт»: Мутко вызубрил самоучитель английского языка, подаренный Путиным. / Мизулина возьмет под контроль расследование дела о «пьяном» мальчике. / Покупателей «Биллы» в Люберцах замучил запах канализации. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»