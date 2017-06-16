Пятница, 16 июня 2017, 17:26 мск

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В Сергиевом Посаде чиновники уничтожили Аллею ветеранов

В Сергиевом Посаде чиновники уничтожили Аллею ветеранов

В подмосковном Сергиевом Посаде местные чиновники в рамках программы по благоустройству решили вырубить деревья на территории Аллеи ветеранов. На этом месте в будущем должна появиться пешеходная дорога, ведущая к храму с импровизированной рекой Иордан, пишет .

По данным издания, 15 июня по поручении. Чиновников были срублены почти все деревья на Аллее ветеранов. Депутат Госдумы от «Единой России» и бывший глава Сергиева Посада города Сергей Пахомов сообщил, что городу выделили 620 млн рублей на благоустройство центральной части города. В рамках этого благоустройства власти хотят соединить существующие пешеходные зоны в единую сеть.

Сообщается, что вырубкой занималась компания ООО «Девелопмент-Групп», однако тендер еще не проводился.

Москва, Алексей Васильев

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© 2017, РИА «Новый День»

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