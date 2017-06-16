В Сергиевом Посаде чиновники уничтожили Аллею ветеранов

В подмосковном Сергиевом Посаде местные чиновники в рамках программы по благоустройству решили вырубить деревья на территории Аллеи ветеранов. На этом месте в будущем должна появиться пешеходная дорога, ведущая к храму с импровизированной рекой Иордан, пишет «Общая газета».

По данным издания, 15 июня по поручении. Чиновников были срублены почти все деревья на Аллее ветеранов. Депутат Госдумы от «Единой России» и бывший глава Сергиева Посада города Сергей Пахомов сообщил, что городу выделили 620 млн рублей на благоустройство центральной части города. В рамках этого благоустройства власти хотят соединить существующие пешеходные зоны в единую сеть.

Сообщается, что вырубкой занималась компания ООО «Девелопмент-Групп», однако тендер еще не проводился.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.06.17

В Подмосковье преступники угрозами вымогали деньги у местных жителей. / В Китае заработал первый в мире дрон-магазин без продавцов. / Чилиец, приехавший на Кубок конфедераций, отдал таксисту 50 тысяч рублей за поездку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»