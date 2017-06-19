Жителей подмосковного поселка заставляют платить проезд по дороге по 50 тысяч долларов

Громкий скандал разгорается в подмосковном поселке «Митрополье», на въезде в который неизвестные люди установили несколько шлагбаумов и начали собирать деньги за въезд. С каждого автомобилиста «сотрудники охраны» требуют дань баснословных размеров – 55 тысяч долларов, а когда их просят предъявить документы, они тут же лезут в драку, передает телеканал «Рен-ТВ».

Сообщается, что каждый раз жителям поселка приходится прорываться домой через ряды грозных охранников. Подъехать к домам не может даже строительная техника. Как оказалось, муниципальная дорога каким-то странным образом оказалась в собственности членов правления поселка, которые назначили дополнительную плату за проезд по ней – 54 тысячи долларов. Тем, кто отказывается платить, предлагается идти пешком.

По данным телеканала, с несогласными правление ТСЖ борется самыми разными методами. Сначала им отключали электричество, потом заливали трансформаторы водой. Позднее заливали канализационные колодцы бетоном и сносили заборы при малейшем несоответствии размерности участков.

Владельцы домов в поселке говорят, что согласны платить за дорогу, однако такие огромные деньги. Есть и те, кто готов идти в противостоянии с правлением ТСЖ до конца. Районная администрация при этом предпочитает наблюдать за развернувшимся коммунальным конфликтом лишь со стороны.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.06.17

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