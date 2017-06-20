Аренда элитной дачи в Подмосковье: готовьте 3,47 млн рублей

В Подмосковье аренда самой дорогой дачи с тремя спальнями, четырьмя гардеробными комнатами, бассейном, спа-зоной, библиотекой и кинозалом обойдется 3,47 млн рублей в месяц. Особняк расположен на участке площадью 90 соток на Белорусском направлении в поселке Романово-2 (Рублево-Успенское шоссе). Его площадь – 1,4 тысяч квадратных метров.

Эта дача – самая дорогая среди тех, которые сдаются в Подмосковье, передает dom.lenta.ru со ссылкой на аналитический центр ЦИАН.

Сообщается, что Белорусское направление – рекордсмен по объему предложений краткосрочной аренды (более 26%). Наименьшим спросом пользуется Горьковское направление (2,2%).

Для сравнения: на Ярославском направлении за 8 тысяч рублей в месяц можно снять двухэтажный дом площадью 50 квадратных метров на участке шесть соток.

Москва, Ольга Ветрова

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