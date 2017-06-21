В Подмосковье почти 3 млн кв метров жилья признано аварийным …но денег на расселение нет, все потратят на Москву

В Подмосковье более 2,9 млн квадратных метров жилья в признано ветхим и аварийным. Об этом сообщила заместитель министра строительного комплекса Московской области Евгения Соколова в ходе круглого стола, посвященного правовому регулированию в сфере жилищного строительства.

«У нас на сегодняшний день всего на территории Московской области находится 2,9 млн кв м ветхого и аварийного фонда, из которого на 1,4 млн кв м уже определены способ расселения и механизмы сноса и расселения данных домов», – цитирует Соколову агентство «Москва».

Стоит отметить, что в Москве в рамках программы так называемой реновации предполагается снести не менее 25 млн квадратных метров жилья, которое зачастую еще пригодно для проживания.

Несмотря на то, что проблема ветхого жилья существует по всей стране, в ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин оправдал московскую реновацию, сказав, что денег на аналогичную общероссийскую программу нет, и дал однозначно понять, что такой проект не светит остальным регионам, где люди живут в бараках и строительных вагончиках.

Необходимость реновации именно Москвы глава государства объяснил тем, что уже через 10-15 лет этот жилой фонд столицы превратится в аварийный, и Москва получит «такой же объем беды, как и очень многие другие регионы».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.06.17

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