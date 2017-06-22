В Подмосковье обнаружена «деревня Шредингера», исчезнувшая 12 лет назад

В Подмосковье люди 12 лет прожили в деревне «Шредингера» – фактически населенный пункт существовал, а юридически – нет. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Об абсурдной ситуации стало известно после сюжета одного из федеральных телеканалов, в котором сообщалось, что жители деревни Выдрино Шаховского района обнаружили, что живут в несуществующем населенном пункте. Деревня исчезла из документов, исключена из перечня населенных пунктов и юридически перестала существовать приблизительно 12 лет назад. Примечательно, что регистрация по месту жительства у жителей поселка сохранялась.

Предполагается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации района.

Москва, Мария Вяткина

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