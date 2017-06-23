В Подмосковье обнаружен черный рынок экзотических животных

В подмосковном Ногинском районе обнаружен черный рынок по продаже экзотических животных. Об этом сообщила руководитель организации по защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

«Нашими активистами было обнаружено помещение, в котором в ужасных условиях находились экзотические животные: мини-кенгуру, белый дикобраз, пресмыкающиеся, а также куски кожи змеи и крокодила», – цитирует Федюнину «Интерфакс».

Зоозащитница также отметила, что есть основания полагать, что животные были завезены на территорию России контрабандно.

Сегодня утром активисты намерены вызвать сотрудников полиции и ветеринарную службу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.06.17

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