Пятница, 23 июня 2017, 11:27 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Подмосковье обнаружен черный рынок экзотических животных

В Подмосковье обнаружен черный рынок экзотических животных

В подмосковном Ногинском районе обнаружен черный рынок по продаже экзотических животных. Об этом сообщила руководитель организации по защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

«Нашими активистами было обнаружено помещение, в котором в ужасных условиях находились экзотические животные: мини-кенгуру, белый дикобраз, пресмыкающиеся, а также куски кожи змеи и крокодила», – цитирует Федюнину «Интерфакс».

Зоозащитница также отметила, что есть основания полагать, что животные были завезены на территорию России контрабандно.

Сегодня утром активисты намерены вызвать сотрудников полиции и ветеринарную службу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.06.17

Депутаты предложили арестовывать на 15 суток за мат в семье. / Ученый развеял мифы об астероидах и НЛО: реальные угрозы остаются в «тени». «Будущие открытия могут быть связаны с определением природы темной материи». / Ювелирное попадание: Россия атаковала террористов в Сирии крылатыми ракетами.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Москва, все новости

Общество /

Депутаты предложили арестовывать на 15 суток за мат в семье

Интервью /

Ученый развеял мифы об астероидах и НЛО: реальные угрозы остаются в «тени»

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Политика /

Ювелирное попадание: Россия атаковала террористов в Сирии крылатыми ракетами

В Москве возбуждено уголовное дело о гибели 5 рабочих в канализационной трубе

Туризм /

Туристов предупредили о вспышках сибирской язвы в Индии, Пакистане и Бангладеш
Все новости

Новости партнеров