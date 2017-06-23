Путин поручил Генпрокуратуре проверить организации, ответственные за скандальную свалку в Балашихе

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в подмосковной Балашихе, который прославился на всю страну.

Как сообщила пресс-служба Кремля, срок выполнения поручения – до 1 августа 2017 года. Ответственными назначены Генпрокурор РФ Юрий Чайка и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Артем Сидоров.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», жители Балашихи пожаловались главе государства на свалку из ближайших населенных пунктов и Москвы в ходе «прямой линии». Граждане выразили возмущение, что «в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка – самая большая в Московской области»

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. Накануне Путин устроил разнос губернатору Московской области Андрею Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. Вчера Воробьев распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.06.17

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