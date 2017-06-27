Жертва своей же свалки: глава Балашихи ушел «по собственному желанию»

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков покинул свою должность по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-службе губернатора Московской области.

Заявление о сложении полномочий Жирков подписал сегодня. Временно исполняющим обязанности назначена первый заместитель главы администрации Лилия Татевосян, передает РИА «Новости»

Напомним, на днях Балашиха прогремела на всю страну после того, как местные жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на свалку из ближайших населенных пунктов и Москвы в ходе «прямой линии». Граждане выразили возмущение, что «в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка – самая большая в Московской области»

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

27 июня в 9 утра инспекторы Росприроднадзора прибыли на полигон, чтобы опечатать объект, установить ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на него.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.06.17

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