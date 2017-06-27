В Подмосковье следствие разбирается еще с одной мусорной свалкой

Информация СМИ о свалке в подмосковной деревне Афинеево стала причиной доследственной проверки. Новость показали в эфире одного из федеральных телеканалов. Речь шла «о борьбе местных жителей с ухудшающейся экологической обстановкой».

Сообщалось, что на участок рядом с берегом реки ежедневно свозится мусор, в вода в колодцах деревни уже не пригодна для употребления. Кроме того, в ста мерах от свалки находится «парк» – «Лес Победы» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, созданный жителями. Однако в прошлом году объявились собственники земли с документами, оформленными еще в 1990-е годы. До этого администрация почему-то даже не знала, что участок приватизирован.

«В рамках проверки следователями СК будет дана всесторонняя правовая оценка вопросам, связанным с отчуждением земель в пользу коммерческой организации, а также действиям ее представителей должностных лиц, которые согласовывали работы по размещению отходов», – информирует региональный главк ведомства.

Следователи установят степень и тяжесть вреда, причиненного окружающей среде и жителям деревни. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, на днях подмосковная Балашиха прогремела на всю страну после того, как местные жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на свалку из ближайших населенных пунктов и Москвы в ходе «прямой линии». Граждане выразили возмущение, что «в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка – самая большая в Московской области»

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

27 июня в 9 утра инспекторы Росприроднадзора прибыли на полигон, чтобы опечатать объект, установить ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на него.

Сегодня же стало известно, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков покинул свою должность по собственному желанию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.17

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