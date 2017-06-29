«Новый шелковый путь» грозит обернуться новой мировой войной

Реализация концепции паневропейской системы Нового Шелкового пути (НШП) может привести к открытой вооруженной конфронтации между странами-участницами, считает заместитель директора Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета Ян Чен. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», он высказал, выступая сегодня на «Примаковских чтениях» в Москве.

«Один из рисков – борьба за влияние. Сейчас наверняка будет конфликт интересов – может быть, возможно повторение трагедии, которая имела место почти 100 лет назад – прямая конфронтация», – сказал Чен.

Он пояснил, что многие страны, через которые должна проходить транспортная система, «очень чувствительны» к ряду вопросов, особенно, к вопросам своего суверенитета.

«У них особое понимание суверенитета. Они очень чувствительны к этому. Они не привыкли к трансферу суверенитета, не привыкли делиться им», – обратил внимание эксперт.

В этой связи Чен обратил внимание, что неспособность отдельных правительств идти на контакт будет нести ряд определенных экономических рисков для проекта. Кроме этого, нестабильная политическая и социальная обстановка в этих странах так же ставит ряд серьёзных вызовов перед более стабильными и крупными государствами.

Чен также добавил, что опасения в экспертной среде вызывает и то, что такие крупные страны, как Китай и Россия, смогут урегулировать вопросы своего сотрудничества в рамках нового Шелкового пути, так как Москва и Пекин преследуют собственные интересы.

«У них есть собственные планы, инициативы и стратегии», – сказал он. Чен так же отметил, что несмотря на то, что инициатором проекта является Китай, он не может стать единственным фактором, который «влияет на будущее нового евразийского экономического ландшафта».

При этом, эксперт добавил, что не менее важными проблемами будет непосредственная организация товарооборота без коррупции. «Необходимо больше открытости, чтобы движение товаров было как можно свободнее и открытие», – сказал он.

Напомним, концепция Нового Шелкового пути была впервые представлена в сентябре 2013 года. Она основывается на историческом примере древнего Великого шелкового пути. НШП является важнейшей частью стратегии развития Китая, который должен будет не только выстроить удобные транзитные маршруты, но и создать новые рынки сбыта для китайских товаров.

Главное направление НШП должно пройти из Китая через Среднюю Азию, путь идет через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Ирак, Сирию, Турцию, Болгарию, Румынию, Чехию в Германию и в Европу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.06.17

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