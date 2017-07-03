Расследование дела о гибели 6-летнего «пьяного» мальчика завершено

Расследование уголовного дела по факту резонансного ДТП в Балашихе в котором погиб 6-летний «пьяный» мальчик завершено. По словам представителя областного главка МВД Татьяны Петровой, в настоящий момент обе стороны знакомятся с материалами дела.

После того как процессуальная процедура будет закончена, дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает «Интерфакс».

Как сообщал ранее «Новый День», ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница сбила шестилетнего ребенка, который скончался на месте ЧП. Женщина, сбившая мальчика, ехала за рулем Hyundai Solaris, – 31-летняя Ольга Алисова, которая работает в одном из подмосковных салонов салона связи. В середине июня этот инцидент оказался в центре скандала после того как стало известно о заключении эксперта о том, что мальчик был пьян.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности и о допросе проводивших экспертизу специалистов.

Прокуратура Московской области потребовала передать материалы дела для дальнейшего расследования из Балашихинского следственного управления МВД в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий подмосковного управления МВД.

21 июня стали известны повторные результаты медицинской экспертизы, которые также показали, что в крови ребенка был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,7 промилле.

Следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.17

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