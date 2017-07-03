«Хотим помыться!»: жители подмосковного Клина взбунтовались из-за отключения горячей воды

«Хотим помыться», «Включите горячую воду», – с такими лозунгами вышли протестовать жители подмосковного Клина. Около 150 человек перекрыли Ленинградское шоссе, требуя восстановить водоснабжение.

По данным Lifenews, в результате движение по федеральной трассе М-10 было заблокировано. Сотрудники ГИБДД предлагали водителям ехать в объезд.

Сообщается, что к месту происшествия прибыла полиция.

Собравшиеся потребовали встречи с главой города для решения наболевшего вопроса.

Как пишет meduza.io, воду у жителей поселка 31 Октября и Пролетарского проезда отключили еще 13 июня для проведения профилактических работ. Однако, спустя 14 дней, водоснабжение так и не восстановили.

При этом власти Клина заявили, что котельные, обслуживающие дома, находятся в частной собственности. Их отключили в связи с неуплатой владельцем за энергоресурсы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.07.17

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