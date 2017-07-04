Протест помог: жителям Клина вернули горячую воду

В подмосковном Клину, жители которого накануне перекрыли Ленинградское шоссе, восстановлено горячее водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве пояснили, что отключение воды произошло из-за задолженности перед поставщиками ресурсов, в результате чего газоснабжение котельной было приостановлено.

«Владельцы частной котельной собирают коммунальные платежи с населения вместо того, чтобы перечислять средства поставщику ресурсов и оказывать населению бесперебойные коммунальные услуги, тратят деньги жителей на свои цели, в том числе на погашение кредита банку», – говорится в сообщении на официальном портале регионального правительства.

По словам заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Мельника, горячая вода в дома жителей подмосковного Клина поступила еще вчера вечером в районе 20:00. Чиновник заверил, что горячее водоснабжение в Клину восстановлено в полном объеме.

Напомним, накануне около 150 жителей Клина перекрыли Ленинградское шоссе, требуя восстановить горячее водоснабжение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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