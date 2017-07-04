Вторник, 4 июля 2017, 13:17 мск

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Ливень отрезал от внешнего мира подмосковную деревню

Ливень отрезал от внешнего мира подмосковную деревню
Фото пресс-службы Рузского городского округа

Чрезвычайная ситуация возникла в Рузском районе Подмосковья. Ливневые дожди размыли мост – единственный въезд в деревню Румянцево. В результате от внешнего мира оказались отрезанными 75 домовладений.

В настоящий момент на месте происшествия работает оперативный штаб администрации округа и МЧС, сообщает пресс-служба администрации Рузского городского округа.

«Стянута вся необходимая техника. До конца дня планируем восстановить мост, после чего приступим к восстановлению разрушенной дамбы пожарного пруда, которая и стала причиной происшествия»,– заверил глава муниципалитета Максим Тарханов.

Отметим, что в Румянцево проживает около 200 человек, однако лишь 5 из них постоянно. Покидать свои дома жильцы не согласились.

Стоит отметить, что в ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, дожди продолжатся.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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