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ЧП в московском метро: на рельсы упал пассажир

ЧП в московском метро: на рельсы упал пассажир

Сегодня днем на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в результате инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, инцидент произошел в 13:50 мск.

К настоящему времени движение поездов вошло в график, уточнили в твиттере метрополитена.

По данным «Интерфакса», упавший на пути человек погиб.

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