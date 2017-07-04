ЧП в московском метро: на рельсы упал пассажир

Сегодня днем на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в результате инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, инцидент произошел в 13:50 мск.
К настоящему времени движение поездов вошло в график, уточнили в твиттере метрополитена.
По данным «Интерфакса», упавший на пути человек погиб.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 04.07.17
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