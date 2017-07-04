ЧП в московском метро: на рельсы упал пассажир

Сегодня днем на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в результате инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, инцидент произошел в 13:50 мск.

К настоящему времени движение поездов вошло в график, уточнили в твиттере метрополитена.

По данным «Интерфакса», упавший на пути человек погиб.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.07.17

Первая встреча Путина и Трампа согласована. / Половина улиц и культурных объектов в центре Москвы оказалась недоступна для инвалидов. / Сибирские программисты создадут новое ПО для Большого адронного коллайдера. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»