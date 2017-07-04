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Похоронный дефицит: Подмосковью не хватает места под кладбища

Похоронный дефицит: Подмосковью не хватает места под кладбища

В Подмосковье на кладбищах намечается дефицит мест для захоронений. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин.

По его словам, проблема заключается в отсутствии свободной земли для новых кладбищ. Уже сейчас в области дефицит земель составляет порядка 711 га, передает РИАМО.

«Каждый год 25 гектаров территорий Подмосковья отдается под кладбища. Всего на территории Московской области 1615 кладбищ, они близки к заполнению», – сообщил Волнушкин.

В настоящее время в регионе около 1 тысячи действующих кладбищ. Еще 84 – закрыты, а 439 – не предоставляют места для новых захоронений.

Москва, Ольга Ветрова

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