Московский метрополитен просит пассажиров отказаться от поездок в часы пик

Московский метрополитен обратился с необычной просьбой к пассажирам – отказаться от поездок в часы пик. Об этом сообщил первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.

Он отметил, что на некоторых станциях достаточно выехать на 15 минут раньше, чтобы не попасть в переполненный поезд, передает РИА «Новости».

В связи со сложившейся ситуацией руководством приняты некоторые меры.

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», – сказал Латыпов.

Он также привел в пример лондонский метрополитен, которому повышенная плата за проезд в часы пик помогла снизить пассажиропоток.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.07.17

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