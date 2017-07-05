Московский метрополитен просит пассажиров отказаться от поездок в часы пик

Московский метрополитен обратился с необычной просьбой к пассажирам – отказаться от поездок в часы пик. Об этом сообщил первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.
Он отметил, что на некоторых станциях достаточно выехать на 15 минут раньше, чтобы не попасть в переполненный поезд, передает РИА «Новости».
В связи со сложившейся ситуацией руководством приняты некоторые меры.
«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», – сказал Латыпов.
Он также привел в пример лондонский метрополитен, которому повышенная плата за проезд в часы пик помогла снизить пассажиропоток.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 05.07.17
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