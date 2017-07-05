Московский метрополитен опроверг призыв отказаться от поездок в часы пик

Московский метрополитен «открестился» от призывов к пассажирам отказаться от поездок в час пик. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в твиттере столичной подземки.

«В СМИ вышла некорректная информация о призывах к пассажирам отказаться от поездок в часы пик. Мы разместим плакаты о загрузке станций для информации наших пассажиров. Призываем СМИ не гнаться за яркими заголовками противоречащими реальной информации», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в управлении метрополитена решается о вопрос наглядном информирования пассажиров о том, как планировать время передвижения в часы пик.

Первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов отмечал, что на некоторых станциях достаточно выехать на 15 минут раньше, чтобы не попасть в переполненный поезд.

Он также привел в пример лондонский метрополитен, которому повышенная плата за проезд в часы пик помогла снизить пассажиропоток.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.07.17

Volvo отказывается от производства легковушек с двигателями внутреннего сгорания. / Кремль раскрыл подробности первой встречи Путина и Трампа. / СКР организовал проверку отравления жителей Наро-Фоминска неизвестным веществом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»