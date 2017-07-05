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В подмосковную реку попали фекалии

В подмосковную реку попали фекалии

В подмосковном Дмитровском районе произошел залповый выброс канализационных стоков в реку реки Березовец, которая является притоком Яхромы. Как сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования, о загрязнении свидетельствуют результаты исследования грунта вблизи водоема.

При проверке выяснилось, что сброс стоков произошел в результате нештатной ситуации на инженерных сетях, которые, предположительно, эксплуатирует ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ». Инспекторы обнаружили следы разлива стоков вблизи канализационного коллектора.

Возбуждено дело об административном правонарушении, устанавливается виновник загрязнения. Планируется на основе данных лабораторного анализа грунта рассчитать ущерб, который будет предъявлен нарушителю.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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