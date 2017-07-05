В Подмосковье 82-летний пенсионер трое суток блуждал по затопленному лесу

В Одинцовском районе 82-летний пенсионер провел в лесу почти трое суток и остался жив. Его поиски осложняли тяжелые погодные условия, а также то, что пожилой мужчина почти ничего не слышит и не реагирует на оклик.

Пожилой мужчина потерялся 2 июля днем во время прогулки вблизи садового товарищества «Элегия» в деревне Пестово, передает Одинцово.инфо.

Спасать пенсионера взялись добровольцы из поискового отряда Лиза Alert, МЧС, полиция и кинологи. Поиски шли круглосуточно, с привлечением внедорожников и вертолета отряда «Ангел».

4 июля при прочесывании леса удалось обнаружить след от протектора обуви пенсионера. Ближе к вечеру старика нашли в поле рядом с лесом. Он лежал промокший и замерший. Его сразу передали «скорой помощи».

Между тем, остается непонятным, как пожилой мужчина смог добраться до этого участка. Здешний лес – это непролазное болото с буреломом, после ливней там и вовсе все затопило. Поисковики не могли поверить, что пенсионер проделал такой трудный путь: перешел пойму с разлившейся рекой, поднялся на крутой обрыв, преодолел два оврага с ручьями, пересёк парковый лес и потерялся в поле.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.07.17

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