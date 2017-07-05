Прохлада и дожди в Подмосковье пошли на пользу краснокнижным растениям

В прохладном лете тоже есть позитив: дождливая погода в Подмосковье пошла на пользу краснокнижным растениям. К такому выводу пришли биологи после мониторинга популяции растений семейства орхидных.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, этом году для цветения орхидей создались благоприятные условия – начало лета выдалось прохладным и дождливым. В итоге растения выросли крупные, здоровые, цветение идет пышное и довольно продолжительное.

Кроме того, экологи осмотрели одно из немногих сохранившихся в Московской области местообитаний редчайшего многолетнего растения княженики (полевики), которое занесено в Красную книгу региона.

«Биологи проверили популяцию княженики в ходе полевых работ на территории проектируемого памятника природы «Тяпкино болото», расположенного в лесопарковой зоне городского округа Дубна. Установлено, что растения здесь чувствуют себя хорошо и обильно цветут», – уверяют в Минэкологии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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