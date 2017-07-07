ЧП в московском метро: на «зеленой» ветке произошел инцидент с пассажиром

В московском метрополитене на «Замоскворецкой» линии произошел «инцидент» с пассажиром, в результате было нарушен график движения поездов. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.
Отмечается, что ЧП произошло в 13:34 на центральном участке «зеленой» ветки. К 14:00 движение удалось практически полностью восстановить.
Как уточняет «Интерфакс», движение «по техническим причинам сильно затруднено движение от «Павелецкой» до «Белорусской». На станции «Новокузнецкая» поезд, который должен был двигаться в сторону центра, простоял 20 минут.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 07.07.17
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