В Подмосковье вернулись редкие орлы-карлики

В подмосковных луховицких лесах впервые в сезон размножения удалось зафиксировать очень редкого пернатого хищника: орла-карлика. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.

Считается, что Московская область – северная граница ареала этой перелетной птицы, которая зимует в Азии и Африке. Орел-карлик – быстрый, маневренный хищник, который охотится на более мелких птиц, а также грызунов, ящериц и змей.

Как сообщили экологи природоохранного фонда «Верховье», в последний раз гнездование орла-карлика отмечалось в области в конце 1990-х годов, как раз в тех местах Луховицкого района, где птицу встретили сейчас.

Как сообщал ранее «Новый День», в этом году в Подмосковье вновь начали гнездиться черные аисты, которые покинули регион почти 100 лет назад в связи с высокой населенностью территорий людьми.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.17

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