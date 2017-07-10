На скандальной балашихинской свалке обнаружен опасный фильтрат

На закрытом в конце июня скандальном мусорном полигоне «Кучино» в Балашихие обнаружены две точки разлива опасного для окружающей среды фильтрата, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы.

«Выявлены две точки разлива фильтрата на площади 70 и 15 квадратных метров. Учитывая, что площадь тела полигона составляет почти 50 га и что его функционирование осуществлялось с нарушениями, опасность дальнейших разливов фильтрата крайне велика», – приводятся в сообщении слова главы комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой.

Фильтрат является наиболее опасным фактором влияния всех полигонов ТБО на окружающую среду, сказала Полякова. Он появляется в результате гниения отходов при взаимодействии с мусором влаги от дождей или растаявшего снега.

Депутат отметила, что специалисты будут очищать и углублять обводную канаву до двух метров, чтобы обезопасить соседние поселения от разлива опасной жидкости. Одновременно будет вестись постоянная откачка фильтрата.

Кроме того, как сообщается, власти намерены оградить тело полигона по периметру, чтобы предотвратить «расползание» фильтрата и очистить загрязненные предыдущим эксплуатантом 3 га земли вне территории свалки.

Напомним, проблема свалок в Подмосковье вскрылась после того как 15 июня жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались Путину на свалку, которая находится рядом с их домами.

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

27 июня в 9 утра инспекторы Росприроднадзора прибыли на полигон, чтобы опечатать объект, установить ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на него. В этот же день стало известно, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков покинул свою должность «собственному желанию».

Предварительные работы по рекультивации полигона начались 29 июня. Ожидается, что на территорию свалки до 1 октября будет завезено минимум 400 тысяч кубометров чистых грунтов, чтобы предотвратить ее возгорание и распространение вредных веществ в окружающую среду.

Как планируется, рекультивация свалки начнется в 2018 году после того, как к декабрю-январю будет разработана проектно-сметная документация. Предварительная стоимость этих работ может составить до 4 млрд рублей, точная цена реабилитации свалки будет определена, когда экологи создадут соответствующий проект.

На рекультивацию Кучинского полигона Московская областная дума заложила в бюджет на 2018-2019 год по 1,9 млрд рублей, то есть всего 3,8 млрд рублей с учетом федерального финансирования.

Москва, Светлана Антонова

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