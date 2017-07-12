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В Сергиевом Посаде памятник выпускникам 1941 года лишится эротичности

В Сергиевом Посаде памятник выпускникам 1941 года лишится эротичности
Фото vk.com/kopeikasp

В подмосковном Сергиевом Посаде приоденут памятник выпускникам 1941 года. Такое решение принял сам автор скульптуры вальсирующей пары – народный художник России Евгений Антонов. Это связано со скандалом, который вызвало слишком детальное обозначение фигуры девушки, в частности, груди.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу местной администрации, Антонов «воспринял критику в адрес творения крайне болезненно, и попросил установившего памятник мецената, помочь ему с транспортировкой и доработкой».

Планируется, что уже через неделю «выпускники» вернутся на бульвар Кузнецова.

Отметим, что памятник должен стать частью мемориального комплекса, который планируется полностью построить здесь к 2020 году, в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Москва, Ольга Ветрова

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