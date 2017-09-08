Банк России заявил о намерении продать «прозрачное» «Открытие»

Банк России намерен продать банк «Открытие» после его санации. Как сообщила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина, покупателем может стать не обязательно стратегический инвестор.

«Он (механизм «оздоровления») направлен на то, чтобы быстро разобраться с проблемами банка, докапитализировать его напрямую, выработать бизнес-модель, которая будет прозрачна и генерировать доходы, прозрачна для инвесторов, и предложить этот банк на рынок. Мы хотим его сделать настолько прозрачным для того, чтобы можно было сделать из этого банка публичную компанию и для нас это, конечно, очень важно», – сказала Набиуллина, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», Центробанк 29 августа объявил о мерах спасения банка «ФК Открытие», до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. С помощью средств созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора ЦБ в результате станет главным акционером «Открытия».

Комментируя ситуацию вокруг «Открытия», бизнес-омбудсмен Борис Титов жестко раскритиковал Банк России. По его оценке, такая санация банка «Открытие», о которой объявил ЦБ РФ, убьет крупнейший частный банк и запустит печатный станок на сотни миллиардов рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 08.09.17

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