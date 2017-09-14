Михаил Задорнов займется «лечением» банка «Открытие»

ЦБ РФ принял решение «вылечить» и развивать дальше некогда крупнейший частный банк страны – «Открытие». Как сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, «лечить» «Открытие» согласился бывший министр финансов России, президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов.

Набиуллина обратила внимание, что председатель правления будет назначен только после завершения работы временной администрации.

«Но я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность, большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему предложению занять Михаил Михайлович Задорнов», – цитирует Нибиуллину РИА «Новости».

В то же время Набиуллина обрушилась с критикой на прежних управленцев «Открытия», которые в своих действиях, по ее словам, часто ориентировались на «краткосрочные выгоды без понимания долгосрочных своих действий», уточняет «Интерфакс».

«Такое поведение было заметно и в широко известной, также обсуждавшийся сделке по приобретению еврооблигаций «Россия-30» для участия в сделке валютного репо с Банком России. Эта операция не привела к ухудшению финансовых показателей «Открытия», и увидев концентрацию таких бумаг на балансе у одного участника, мы в 2015 году снизили лимиты, повысили ставки. Что беспокоит, что должно являться уроком для всего банковского сектора? На балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка, имело место определенное манипулирование рыночной ценой», – заявила глава ЦБ.

Набиуллина также подчеркнула, что ЦБ намерен оспорить в суде выплату менеджерам бонусов за первое полугодие 2017 года. «Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться, в том числе, как вывод активов», – считает руководитель регулятора.

Кроме этого, глава ЦБ констатировала что негативный эффект от санации банка «Открытие» на финансовую систему был минимальным. «Оттока вкладов из других банков не происходит. Наблюдается небольшой рост доходности облигаций на 100-150 базисных пунктов, но он не имеет системных рисков, и рынок акций практически не отреагировал на это событие», – пояснила Набиуллина.

Напомним, банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Его клиентская база насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 млн физических лиц. По данным РИА Рейтинг, на 1 июля «ФК Открытие» занимал 6-е место в списке российских банков по размеру активов.

29 августа Центробанк объявил о мерах спасения банка «ФК Открытие». С помощью средств созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора ЦБ в результате станет главным акционером «Открытия».

Комментируя эту ситуацию, бизнес-омбудсмен Борис Титов жестко раскритиковал Банк России. По его оценке, такая санация банка «Открытие», о которой объявил ЦБ РФ, убьет крупнейший частный банк и запустит печатный станок на сотни миллиардов рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.09.17

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