Кризиса «нет»: ещё один крупный частный банк обратился за помощью в ЦБ

В российской банковской сфере проявился очередной признак кризиса. Сегодня стало известно, что еще один крупный частный банк – «Бинбанк» обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации.

«Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», – сказал представитель регулятора, слова которого цитирует RNS.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила о том, что Банк России может ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в фонд консолидации банковского сектора.

Также в фонд консолидации могут быть переданы санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост-банк» и «Бинбанк диджитал».

Согласно данным справочника ЦБ по кредитным организациям, по состоянию на 14 июня 2017 года 71,1% акций владеет Микаил Шишханов через ряд компаний, 27,64% акций принадлежат Михаилу Гуцериеву через компанию «Ханберг финанс лимитед», 1,25% владеют миноритарии.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», в августе директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов разослал письмо о проблемах в банках «ФК Открытие», «Бинбанк», МКБ и «Промсвязьбанк». Проведенный Федеральной антимонопольной службой анализ показал, что сведения о проблемах в этих кредитных организациях «не соответствуют действительности» и официально не подтверждаются.

Однако 29 августа в «Открытии» была введена временная администрация в лице ЦБ. Меры по предупреждению банкротства будет реализовывать Фонд консолидации банковского сектора. Вместе с «Открытием» к регулятору перешли и дочерние организации банка.

«Бинбанк» по величине активов занимает 12-е место в общероссийском рейтинге.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.09.17

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