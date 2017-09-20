Перспектива «Бинбанка»: отзыв лицензии ведет к рискам

Затягивание решения Банка России относительно перспектив одного из крупнейших частных банков «Бинбанка», который обратился к регулятору за помощью, может привести к рискам для вкладчиков и участников финансового рынка. Такое мнение высказал старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов.

Он пояснил, что промедление может спровоцировать нервозность среди вкладчиков. В настоящее время есть факторы как за санацию, так и против нее, отметил он. «За санацию говорит тот факт, что банк является частью большой финансовой группы, и в случае его ликвидации могут быть косвенные риски для участников финансового рынка», – сказал Данилов в комментарии РБК.

Эксперт обратил внимание, что «Бинбанка» большой объем средств физических лиц, порядка 600 млрд рублей. Данилов уточнил, что это крупные единовременные выплаты, на которые у агентства по страхованию вкладов (АСВ) нет денег, и ЦБ придется кредитовать фонд, включив печатный станок.

«Есть и доводы против: банк не системообразующий, большая часть обязательств застрахована, поэтому если рассматривать вариант его закрытия, то социального взрыва или очень больших потерь для бизнеса не будет», – заключил представитель Fitch.

Старший директор, руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук в беседе с РБК отмечал, что отзыва лицензии у Бинбанка не последует, поскольку это может негативно сказаться на российском финансовом секторе.

Ранее сегодня стало известно, что собственник «Бинбанка» попросил ЦБ провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В Банке России пообещали в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении Бинбанка, который занимает 12-е место среди российских банков по объему активов (по версии «Интерфакс-100») и седьмое место по объему средств физлиц.

Собственниками Бинбанка являются Микаил Шишханов, у которого 59,4% акций, а также его дядя Михаил Гуцериев, у которого 39,4% акций.

Сегодня также стало известно, что Шишханов возглавит совет директоров «Бинбанка». Как говорится в официальном сообщении кредитной организации, банк находится в активной переговорной стадии с регулятором.

«Наша цель – при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление «Бинбанка» и «Рост банка», – прокомментировал ситуацию Шишханов и назвал это оптимальным вариантом.

По его словам, проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и «МДМ Банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.09.17

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