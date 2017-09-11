Понедельник, 11 сентября 2017, 20:41 мск

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ЧП в московском метро: поезд врезался в стену

ЧП в московском метро: поезд врезался в стену

Стали известны подробности вчерашнего ЧП в московском метро на станции «Щелковская», когда в воскресенье прерывалось движение поездов. По данным источников РИА «Новости», подвижной состав врезался в стену.

Сообщается, что инцидент произошел в станционном тупике. «Поезд не остановился, снес тупиковую призму, врезался в стену», – сказал собеседник агентства.

Другие подробности пока не уточняются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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