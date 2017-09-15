Глава ФСИН знал о махинациях своего заместителя до его задержания

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко заявил, что ходатайствовал об увольнении своего заместителя Олега Коршунова еще до его задержания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как утверждают во ФСИН, в июне-августе этого года были проведены внутриведомственные проверки в управлении капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта (УКСНЭР) и финансово-экономического управления (ФЭУ), которые курировал Коршунов.

В результате, 10 сотрудников ФЭУ, три сотрудника УКСНЭР были привлечены к дисциплинарной ответственности, замначальника ФЭУ и начальник УКСНЭР уволены из органов уголовно-исполнительной системы, передает «Интерфакс».

Кроме этого, в августе Корниенко направил ходатайство об освобождении от должности Коршунова.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Коршунов был задержан по подозрению в крупной растрате. По данным Следственного комитета, он занимался государственными закупками и в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб от его действий и действий его подельников оценивается в более чем 160 млн рублей.

Коршунов задержан, ему накануне ему было предъявлено обвинение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.09.17

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