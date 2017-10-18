По делу о растрате замглавы ФСИН Коршунова задержана его соучастница

В рамках уголовного дела в отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова следователи задержали замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлану Алексееву. Ее подозревают в пособничестве в растрате.

Ранее Алексеева занимала должность заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России. В настоящее время с чиновницей проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СКР. В ее действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Пособничество в растрате».

Как ранее писал «Новый День», Олег Коршунов был задержан по подозрению в растрате 13 сентября. По данным следствия, замглавы ФСИН занимался государственными закупками и в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб от его действий и действий его подельников оценивается в более чем 160 млн рублей. Коршунову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Позже глава ФСИН РФ Геннадий Корниенко заявил, что ходатайствовал об увольнении своего заместителя Олега Коршунова еще до его задержания.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.10.17

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