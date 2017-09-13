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СМИ: В Москве задержан замглавы ФСИН России

СМИ: В Москве задержан замглавы ФСИН России

В Москве задержан заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по капитальному строительству Олег Коршунов. В его квартире проводится обыск. Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса».

По «Фонтанки», следственные действия проводит Федеральная служба безопасности (ФСБ) в рамках расследования уголовных дел о махинациях при строительстве изолятора «Кресты-2» и хищений горюче-смазочных материалов.

Как отмечает издание, это очередной поворот в расследованиях резонансных уголовных дел о масштабном мошенничестве. Расследования начались после убийства в марте этого года во Всеволожском районе Ленобласти куратора объекта подполковника регионального УФСИН Николая Чернова.

В то же время по информации источников издания, к Коршунову накопилось много вопросов помимо ситуации вокруг строительства «Крестов-2». Речь может идти о возможных махинациях в Волгограде, где в середине августа местные СМИ сообщали о задержании сотрудниками ФСБ и экономической полиции за взятку руководителя и заместителя ФГУП УФСИН «Волгоградское», осуществляющего работы по капитальному строительству помещений следственных изоляторов.

Сообщается, что Коршунов планировал увольняться из органов уголовно-исполнительной системы на пенсию, сейчас он находится в отпуске. Рапорт об увольнении на пенсию он подал еще в июле.

Москва, Светлана Антонова

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