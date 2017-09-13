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СКР: Замглавы ФСИН России подозревается в крупной растрате

СКР: Замглавы ФСИН России подозревается в крупной растрате

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов задержан по подозрению в крупной растрате. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

«Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Более подробные комментарии на данной стадии противоречат интересам следствия», – говорится в сообщении ведомства.

По данным источника «Интерфакса», следственные действия с замглавы ФСИН проводятся в рамках уголовного дела о растрате на сумму 100 млн рублей. Сообщается, что уже завтра следствие планирует обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят обыски по месту жительства Коршунова. Сам же замдиректора ФСИН планировал увольняться из органов уголовно-исполнительной системы на пенсию, сейчас он находится в отпуске.

Москва, Светлана Антонова

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© 2017, РИА «Новый День»

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