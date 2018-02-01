СКР «раскопал» еще одну аферу бывшего замглавы ФСИН

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов стал фигурантом еще двух уголовных дел. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, экс-чиновник и его соучастники Виталий Морусов и Смбат Арутюнян подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, Коршунов из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп» Арутюняном для хищения средств федерального бюджета, выделенных на закупку обуви для нужд ФСИН России. Для этого были заменены материалы для производства на более дешевые, но при этом не предусмотренные техническими условиями госконтракта.

«Коршунов поручил организовать силами содержащихся в исправительных колониях осужденных изготовление обуви из сырья и материалов ненадлежащего качества, предоставленных ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп», вводя их в заблуждение относительно того, что производство якобы будет осуществляться ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России», – говорится в сообщении СКР.

Затем, по версии следствия, Коршунов обеспечил отправку начальникам территориальных органов ФСИН России письма с требованием заключить государственный контракт на поставку обувной продукции для нужд уголовно-исполнительной системы с ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России», которым руководил его соучастник Морусов.

«Последний, заведомо зная, что обувная продукция во ФГУП производиться не будет, подписал от имени унитарного предприятия с УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю государственные контракты о поставке территориальным учреждениям ФСИН России вещевого имущества собственного производства, не намереваясь его исполнять», – считает следствие.

По данным ведомства, сотрудники УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю, будучи введенными в заблуждение, для исполнения госконтрактов перечислили ФГУПу более 90 млн рублей. В последующем Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну коммерческими организациями договорам перечислил деньги на расчетные счета этих фирм, после чего соучастники преступления распорядились ими по собственному усмотрению.

Как ранее сообщал «Новый День», Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года по подозрению в растрате. По данным следствия, он занимался государственными закупками и в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб от его действий и действий его подельников оценивался на тот момент в более чем 160 млн рублей. Коршунову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Позже глава ФСИН РФ Геннадий Корниенко заявлял, что ходатайствовал об увольнении своего зама еще до его задержания. При этом сообщалось, что Коршунов сам планировал увольняться из органов уголовно-исполнительной системы на пенсию, и до задержания находился в отпуске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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