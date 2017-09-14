Замглаве ФСИН предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей

Заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олегу Коршунову, который был накануне задержан по подозрению в растрате, предъявлено обвинение. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, Коршунов занимался государственными закупками и в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб от его действий и действий его подельников оценивается в более чем 160 млн рублей.

Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

Предполагается, что сегодня будет также избрана мера пресечения в отношении подозреваемого.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и новые возможные эпизоды преступной деятельности.

Как сообщал РИА «Новый День», накануне правоохранительные органы провели обыски по месту жительства Коршунова. При этом сам же замдиректора ФСИН планировал увольняться из органов уголовно-исполнительной системы на пенсию, и до задержания находился в отпуске.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.17

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