Ущерб от незаконной свалки в Истре оценен в 24,8 млн рублей

Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб от несанкционированной свалки в Истринском районе рядом с деревней Юрьево. Как сообщила пресс-служба министерства, чтобы ликвидировать последствия на площади 4,5 гектара понадобится 24,8 млн рублей.

Как подчеркнули в Минэкологии, на месте ЧП были проведены маркшейдерские исследования – изучение земли на наличие в ней полезных и вредных компонентов, процессов деформации пород и поверхности в связи с наземными работами. По результатам проверки урон окружающей среды был оценен в 24,8 млн рубелей.

Предполагается, что ущерб будут возмещать виновники правонарушения, но они пока не установлены.

Напомним, в августе стало известно о том, что недалеко о деревни Юрьево незаконно выбрасывается строительный мусор. В ходе совместного рейда представителей правоохранительных органов и инспекторов эконадзора было арестовано 10 «КамАЗов» и 2 бульдозера, которые были наполнены строительным мусором и грунтом.

Стоит отметить, что незаконные свалки стали настоящей экологической проблемой для Подмосковья. Как отмечают РИА «Новости», самая крупная незаконная свалка была выявлена в карьере «ЗИЛ» городского округе Дзержинский – ущерб от нее оценивается в 1,69 млрд рублей. В Красногорском районе ущерб от незаконной свалки составляет 32 миллионов рублей.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», проблема несанкционированных свалок в Московском регионе обострилась после экстренного закрытия полигона ТБО «Кучино» в Балашихе, которое обернулось настоящей экологической катастрофой для близлежащих районов. Местные жители возмущены тем, что теперь по всей округе самосвалы нелегально скидывают отходы в лесополосах рядом с дорогами.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.09.17

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