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В подмосковном Железнодорожном разваливаются «немецкие» дома

В подмосковном Железнодорожном разваливаются «немецкие» дома

В подмосковном Железнодорожном 13 ветхих домов, построенных пленными немцами после Великой Отечественной войны, находятся под угрозой обрушения. Однако власти отказываются признавать эти дома аварийными и расселять их, телекомпания «Мир24».

По словам местных жителей, в домах нет горячей воды, на стенах – черная плесень, опасная для здоровья, и трещины, в результате чего жилье находится под угрозой обрушения.

«Нам приходится ведра ставить, чтобы могли искупаться. Душа нет – вообще не предусмотрено», – сказала одна из жительниц Римма Каспарова.

Между тем, в местной администрации и межведомственных комиссиях считают, что для признания дома аварийным и расселения жильцов недостаточно оснований. По мнению адвоката Натальи Березиной, на данный момент это было бы невыгодно для властей.

«Если их дома аварийные, то они не пригодны для проживания, и проживание людей в данных домах подвергает их опасности. Их нужно расселять немедленно», – пояснила она.

При этом рядом с домами уже выстроено несколько многоэтажек с детскими площадками и парковками для машин. Изначально жильцов ветхих домов должны были переселить именно туда, но квартиры застройщик так и не выделил.

«Этот вопрос (заселения) обсуждался с целью проведения аукциона на право заключения договора о развитии территории и именно той, о которой мы говорим. Но это исключительно в компетенции органов местного самоуправления», – заявила директор по правовым вопросам строительной фирмы Мария Плотникова.

Сейчас люди вынуждены ждать расселения, но сроки постоянно переносятся: первоначально оно должно было начаться в 2017 году, сейчас речь идет уже о 2023 годе

Москва, Мария Вяткина

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© 2017, РИА «Новый День»

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