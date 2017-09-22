Власти Подмосковья нашли 67 нелегальных свалок мусора

В Подмосковье обнаружено 67 незаконных свалок и навалов мусора. Ущерб от них превышает 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«У нас в Московской области 67 незаконных навалов и свалок. Ущерб, который мы посчитали, превышает 7 миллиардов рублей», – сказал Коган, слова которого цитирует РИАМО.

В этой связи министр обратился к представителям федеральной исполнительной и законодательной власти с просьбой поддержать изменения федерального законодательства для более эффективной борьбы с несанкционированными свалками.

Коган предложил увеличить размер штрафа за подобную деятельность, предусмотреть изъятие орудий производства (машин, на которых незаконно вывозят мусор, и техники, работающей на незаконных свалках) и продажу в пользу государства, а также ввести штраф для обладателей земельного участка, на территории которого производится незаконное складирование мусора.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.09.17

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