Пятница, 22 сентября 2017, 18:03 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Власти Подмосковья нашли 67 нелегальных свалок мусора

Власти Подмосковья нашли 67 нелегальных свалок мусора

В Подмосковье обнаружено 67 незаконных свалок и навалов мусора. Ущерб от них превышает 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«У нас в Московской области 67 незаконных навалов и свалок. Ущерб, который мы посчитали, превышает 7 миллиардов рублей», – сказал Коган, слова которого цитирует РИАМО.

В этой связи министр обратился к представителям федеральной исполнительной и законодательной власти с просьбой поддержать изменения федерального законодательства для более эффективной борьбы с несанкционированными свалками.

Коган предложил увеличить размер штрафа за подобную деятельность, предусмотреть изъятие орудий производства (машин, на которых незаконно вывозят мусор, и техники, работающей на незаконных свалках) и продажу в пользу государства, а также ввести штраф для обладателей земельного участка, на территории которого производится незаконное складирование мусора.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.09.17

Сбербанк решил уйти из ряда стран Европы. / На сцене Большого театра дебютировала родственница Матильды Кшесинской. / ФАС: Цены в общепите «Шереметьево» завышены в два-три раза.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

Кризиса «нет»: в Подмосковье ужесточены правила получения материнского капитала

В Подмосковье скоро исчезнет Сергиево-Посадский район

Жители Подмосковья оказались в долгах

В Подмосковье задержан казахский криминальный авторитет

Власти Серпуховского района лишили местных жителей питьевой воды

Власти Подмосковья определили дату начала отопительного сезона

Подмосковный избирком отменил отмену выборов в Видном

В Подмосковье исчезают пенсионеры и инвалиды: СКР начал проверку
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Сбербанк решил уйти из ряда стран Европы

На сцене Большого театра дебютировала родственница Матильды Кшесинской

ФАС: Цены в общепите «Шереметьево» завышены в два-три раза

Публичные слушания уйдут в Интернет: значительная часть населения рискует лишиться права голоса

Крым /

Разоблачена этническая банда фальшивомонетчиков, орудовавшая в Москве, Крыму и Севастополе (ВИДЕО, ФОТО)

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости